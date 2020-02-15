الرئيسية | محليات صمت أردني على أزالة جيش الاحتلال ألغام الأغوار

وطنا اليوم-عمان:بدأت تظهر خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي الأردني وتحديدا عبر مجموعات “واتس اب” عملية العودة لوثائق من الماضي القريب في إطار حالة الترقب والخوف من صفقة القرن.

وثيقتان تحديدا حظيتا بنصيب الأسد في النشر على وسائط التواصل في هدا السياق.

الأولى تخص التنديد باتفاقية وادي عربه واستذكار أعضاء مجلس النواب الذين مرروا تلك الاتفاقية ونشر أسمائهم.

تم تداول وثيقة أعضاء مجلس النواب الموافقين عام 1994 على تمرير معاهدة السلام مع إسرائيل بتوسّع.

ولاحظ المدون الإلكتروني والناشط على توتير فتحي سليم بأن نشر الأسماء هنا بهدف إنعاش ذاكرة الأردنيين تم في مساء الليلة نفسها التي جدّد فيها بنيامين نتنياهو التزامه أمام ناخبيه بـ”ضم الأغوار وشمالي البحر الميت”.

وقال نتنياهو إن هذا الضم سيحصل بعد الانتخابات وليس عكسها.

لكن عبر “الفيسبوك” لفت الناشط كمال عماري أنظار المتابعين إلى أن سلطات جيش الاحتلال الإسرائيلي أزالت وقامت بتفجير الألغام بالجملة في المناطق الحدودية لنهر الأردن في منطقة الأغوار.

بالمعنى العملي يعني ذلك بأن الجانب الإسرائيلي يزيل الألغام في مناطق الأغوار لسبب وهو على الأرجح الضم العسكري حيث تحل الدوريات العسكرية بدلا من الألغام هنا ويحصل الأمر بدون اعتراض الحكومة الأردنية وسط اتهامات فيسبوكية بقبول الفكرة.

لكن ثمّة وثيقة أخرى كان لها نصيب من تنشيط الذاكرة وهي وثيقة “عباس بيلين” الشهيرة المنشورة قبل نحو 34 عاما.

وهنا أعاد الإعلامي عماد دبك نشر الوثيقة على صفحته على “الفيسبوك” وعلى أساس اقتراح للسلطة وللرئيس محمود عباس بتجنّب تضليل الناس مع التذكير بأن ما ورد في وثيقة عباس بيلين هو نفسه تعبيرات صفقة القرن التي أعلنها مؤخرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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