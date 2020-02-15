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عائلة أبوكشك في الأردن تستنكر هدم الصهاينة لمنازل أقاربهم في اللد
وطنا اليوم-نفذت سلطة الإحتلال الصهيوني هدم منزل لعائلة أبوكشك في اللد في هذا البرد القارس . وتنوي السلطات هدم منازل تأوي حوالي مئة شخص من هذه العائلة . وقال السيد أحمد علي يونس أبوكشك المقيم في عمان إنهم يعتبرون تنفيذ الهدم خطوة من خطوات " صفقة القرن " واصفاً إياها بفصل من فصول النكبة الفلسطينية . وأعرب عن شكره وتقديره لموقف الأردن الصلب في مواجهة هذه الصفقة . وجاء في البيان إن مسلسل الصفقة سيفضي إلى تفريغ جميع الأراضي الفلسطينية من سكانها وها هو الدليل قد بدأ بهدم منازل أقاربه هناك .
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