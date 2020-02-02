 وطنا نيوز -بالاسماء .. إعادة تشكيل اللجنة العليا لـ مهرجان جرش
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بالاسماء .. إعادة تشكيل اللجنة العليا لـ مهرجان جرش
التاريخ : 06-02-2020 08:22:11 المشاهدات: 1316

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/01/2020 اعادة تشكيل اللجنة العليا للاشراف العام على مهرجان "جرش للثقافة والفنون" والتنسيق مع جميع المهرجانات الأخرى برئاسة معالي وزير الثقافة وعضوية كل من :

 معالي وزير السياحة والأثار

 معالي وزير الشباب

 معالي أمين عمان

 معالي الدكتور عاطف عضيبات ممثل عن المجتمع المحلي لمدينة جرش

 عطوفة مدير عام هيئة تنشيط السياحة

 عطوفة مدير مديرية التوجيه المعنوي .

 سعادة رئيس بلدية جرش الكبرى .

 سعادة نقيب الفنانين الأردنيين

 سعادة المدير التنفيذي لمهرجان جرش.

 سعادة السيد باسل الكيلاني المساعد التنفيذي لمدير الملكية الأردنية لشؤون الاتصال والإعلام

 سعادة رئيس رابطة الكتاب الأردنيين

 سعادة رئيس اتحاد الكتاب الأردنيين

 سعادة الفنان طلال أبو الراغب


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