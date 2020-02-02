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بالاسماء .. إعادة تشكيل اللجنة العليا لـ مهرجان جرش
وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/01/2020 اعادة تشكيل اللجنة العليا للاشراف العام على مهرجان "جرش للثقافة والفنون" والتنسيق مع جميع المهرجانات الأخرى برئاسة معالي وزير الثقافة وعضوية كل من :
معالي وزير السياحة والأثار
معالي وزير الشباب
معالي أمين عمان
معالي الدكتور عاطف عضيبات ممثل عن المجتمع المحلي لمدينة جرش
عطوفة مدير عام هيئة تنشيط السياحة
عطوفة مدير مديرية التوجيه المعنوي .
سعادة رئيس بلدية جرش الكبرى .
سعادة نقيب الفنانين الأردنيين
سعادة المدير التنفيذي لمهرجان جرش.
سعادة السيد باسل الكيلاني المساعد التنفيذي لمدير الملكية الأردنية لشؤون الاتصال والإعلام
سعادة رئيس رابطة الكتاب الأردنيين
سعادة رئيس اتحاد الكتاب الأردنيين
سعادة الفنان طلال أبو الراغب
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