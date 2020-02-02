الرئيسية | محليات بالاسماء .. إعادة تشكيل اللجنة العليا لـ مهرجان جرش

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/01/2020 اعادة تشكيل اللجنة العليا للاشراف العام على مهرجان "جرش للثقافة والفنون" والتنسيق مع جميع المهرجانات الأخرى برئاسة معالي وزير الثقافة وعضوية كل من :  معالي وزير السياحة والأثار  معالي وزير الشباب  معالي أمين عمان  معالي الدكتور عاطف عضيبات ممثل عن المجتمع المحلي لمدينة جرش  عطوفة مدير عام هيئة تنشيط السياحة  عطوفة مدير مديرية التوجيه المعنوي .  سعادة رئيس بلدية جرش الكبرى .  سعادة نقيب الفنانين الأردنيين  سعادة المدير التنفيذي لمهرجان جرش.  سعادة السيد باسل الكيلاني المساعد التنفيذي لمدير الملكية الأردنية لشؤون الاتصال والإعلام  سعادة رئيس رابطة الكتاب الأردنيين  سعادة رئيس اتحاد الكتاب الأردنيين  سعادة الفنان طلال أبو الراغب

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