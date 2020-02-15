الأردن يصدر مراييل إلى الصين للوقاية من كورونا

وطنا اليوم-عمان:كشف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء هايل عبيدات، الخميس، أنه سيتم تصدير أول دفعة ملابس خاصة للوقاية من فيروس كورونا (مراييل) الى الصين و”هي صناعة أردنية” ابتداءً من يوم الأثنين المقبل.

وبين عبيدات انه سيتم إنشاء مصنع لانتاج الكمامات خلال الفترة المقبلة لتصديرها الى الصين وبعض من دول الخليج، متوقعا أن يبلغ حجم الانتاج اليومي 5 آلاف كمامة إذا كانت مصنعة يدويا، مقابل الف كمامة في الساعة إذا تم تصنيعها من خلال ماكينات خاصة.

وحول قرار منع تصدير الكمامات في الوقت الحالي، قال عبيدات إنه يأتي لـ”منع حالات التهريب التي تحصل” حاليا، مشيرا إلى أن الباب سيفتح مجددا بعد إنشاء المصنع المذكور..

وبخصوص انتقال الفيروس، أكد عبيدات، أن “المواد الأخرى سواء غذائية أو علاجية أو ملابس ليس لديها الفرصة أن تكون ناقلا لمكورات الفيروس لأنه يعيش 48 ساعة أو أقل في الهواء الطلق أو الجاف، وعمليات الشحن التي تم شحنها قبل أكثر من شهر المؤسسة أخذت إجراءاتها من أسبوعين منذ بداية الأزمة”.

وأكد أنه “ومنذ تفشي الفيروس في الصين تم أخذ إجراءات بضبط عملية الاستيراد والتشديد على المواد الغذائية التي تأتي من الصين”.