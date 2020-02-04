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إعلان أسماء المقبولين في خدمة وطن
وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة العمل، الخميس، أسماء المقبولين في المرحلة الأولى من الدفعة الثانية (إناث) لبرنامج خدمة وطن في المسارين المهني والتقني.
وقال الناطق الرسمي أنه تم إختيار (2000) فتاة للمرحلة الأولى من الدفعة الثانية من مختلف محافظات المملكة من قبل الفريق الفني لبرنامج خدمة وطن ضمن الشروط العامة للبرنامج والخاصة لكل مزود تدريب، بالاضافة الى 1500 شاب والذين انهوا تدريبهم الوطني لمدة شهر كامل بتاريخ 30 يناير 2020، من 14 معسكر بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، حيث ستكون مدة التدريب ٥ أشهر للذكور والاناث مدفوعه الأجر من قبل وزاره العمل بالاضافه لمكافئه ١٢٥ دينارا شهريا طوال فترة التدريب لكل متدرب ومتدربة، يليه مباشرة برنامج تدريب عملي ( On job training ) لدى مشغلينهم المستقبليين، ويليه تماماً الالتحاق بالعمل.
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