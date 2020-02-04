 وطنا نيوز -إعلان أسماء المقبولين في خدمة وطن
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إعلان أسماء المقبولين في خدمة وطن
التاريخ : 06-02-2020 06:37:29 المشاهدات: 1508

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة العمل، الخميس، أسماء المقبولين في المرحلة الأولى من الدفعة الثانية (إناث) لبرنامج خدمة وطن ‏في المسارين المهني والتقني‎.‎
وحسب الناطق الرسمي باسم وزارة العمل غيداء العواملة، ‎فإن الدفعة الثانية للبرنامج مقسمة لمرحلتين؛ المرحلة الأولى التحق بها 3500 شاب ‏وفتاة، فيما ستبدأ المرحلة الثانية خلال شهر آذار القادم وسيبدأ التسجيل لها خلال الشهر الجاري، ليكتمل ‏العدد لـ 6000 شاب وفتاة.‏

وقال الناطق الرسمي أنه تم إختيار (‏‎2000‎‏) فتاة للمرحلة الأولى من الدفعة الثانية من ‏مختلف محافظات‎ ‎المملكة من قبل الفريق الفني لبرنامج‎ ‎خدمة وطن ضمن الشروط العامة للبرنامج ‏والخاصة لكل مزود تدريب، بالاضافة الى 1500 شاب والذين انهوا تدريبهم الوطني لمدة شهر كامل بتاريخ ‏‏30 يناير 2020، من 14 معسكر بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، حيث ستكون مدة التدريب ٥ ‏أشهر للذكور والاناث مدفوعه الأجر من قبل وزاره العمل بالاضافه لمكافئه ١٢٥ دينارا شهريا طوال فترة ‏التدريب لكل متدرب ومتدربة، يليه مباشرة برنامج تدريب عملي ‏‎ ( On job training )‎ لدى مشغلينهم ‏المستقبليين، ويليه تماماً الالتحاق بالعمل‎.‎
وأضاف الناطق الرسمي أنه تم إبلاغ جميع الفتيات من خلال رسائل نصية‎ (SMS) ‎ وتم نشر الأسماء كافة على ‏الموقع الالكتروني لوزارة العمل والمنصة الرسمية لبرنامج خدمة وطن وصفحات الفيسبوك للوزارة ‏وبرنامج خدمة وطن‎.‎
وأكدت الوزارة أن جميع المقبولين في برنامج خدمة وطن والذين سيستكملون مراحل التدريب في ‏البرنامج سوف يحصلون على فرصة عمل في نهاية البرنامج‎.‎
‎كما دعت الوزارة كل من لم يقع عليه الاختيار أو من لم يتقدم للبرنامج انتظار الاعلان للتسجيل الجديد ‏للمرحلة الثانية من الدفعة الثانية لبرنامج خدمة وطن للتقدم لها بتخصصات عديده منها‎ (Advance ‎Coding, Cyber ‎‏ ‏security, Renewable energy) ‎‏ والتي سيفتح التسجيل لها خلال شهر ‏شباط الحالي‎. ‎
إلى ذلك، دعت وزارة العمل الفتيات ضرورة الدخول للموقع الالكتروني للوزارة أو منصة خدمة وطن‎ أو صفحات الفيسبوك لوزارة العمل، أو ‏صفحة خدمة وطن‎ للاطلاع على باقي التفاصيل.


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