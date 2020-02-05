مديرية دفاع مدني الكرك تنظم حملة للتبرع بالدم

وطنا اليوم/الكرك/ميمون المجالي- نظمت مديرية دفاع مدني الكرك و بالتعاون مع مستشفى غور الصافي الحكومي وشركة البوتاس العربية حملة تبرع بالدم والتي تأتي ضمن نشاطات المديرية المختلفة إيماناً منها بأهمية تحقيق المسؤولية المجتمعية في مساعدة المحتاجين للدم باعتبار ذلك واجب وطني .

وبين مدير دفاع مدني الكرك أن المديرية تبذل كافة الجهود بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية للمساهمة في خدمة الوطن والمواطن من خلال العمل التطوعي لتكريس التعاون وتحقيق رسالة الدفاع المدني الإنسانية النبيلة في حماية الأرواح والحفاظ على سلامة المواطنين.

يشار إلى أن حملة التبرع بالدم شهدت إقبالاً كبيراً من مرتبات مديرية دفاع مدني الكرك وموظفي شركة البوتاس والذي ساهم في رفد بنك الدم بوحدات إضافية وزمر دم مختلفة تسهم في رفع رصيد بنك الدم في محافظة الكرك.







