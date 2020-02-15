بالصوره ... قرار وزير العمل يجحف امال الشباب ويقتل أحلامهم بتقليص اعداد متدربين خدمة وطن لشركة الرشاد التجارية السياحية

وطنااليوم - حمزه المرعب الصقور

قام وزير العمل نضال البطانيه بتخفيض أعداد المتدربين المعتمدين لدى شركة الرشاد التجارية السياحية 680 متدربا إلى 100 مدرب، رغم توقيع اتفاقية بين الجانبين لتأهيل المتدربين والبدء بتشغيلهم بعد فترة التدريب في برنامج خدمة وطن.

وأكدت الشركه ل" وطنااليوم " إنها فوجئت صباح اليوم بارسال وزارة العمل كتابا رسميا يخطرها بتخفيض عدد المتدربين لديها من 680 شخصا إلى 100، رغم أن الدفعة الأولى أنهت تدريبها لدى القوات المسلحة ضمن برنامج خدمة وطن، مشيرة إلى أنها استهدفت المناطق الأشد فقرا للبدء بالتدريب وهي مناطق الأغوار.

كما تسائلت الشركة لماذا من اول البرنامج وتوقيع الاتفاقية لم يشترط وضع العدد المقرر للشباب .

وأشارت إلى أن الشركة قامت بتوقيع الاتفاقية مع وزارة العمل لايمانها بضرورة المساهمة في حل مشكلة البطالة وفقا للرؤية الملكية التي أطلقها الملك عبدالله الثاني بتشجيع الاستثمار لخلق فرص عمل للشباب المتعطلين عن العمل بعد تاهيلهم من خلال برنامج خدمة وطن.

وتساءلت عن صاحب المصلحة من قيام الوزارة بتخفيض أعداد المتدربين "وتطفيش الاستثمارات" في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة، وكيف تدعي الوزارة أنها تساهم في خفض نسب البطالة وهي تقوم بتخفيض أعداد المتدربين لدى الشركات، لافتين إلى أن هناك استياء كبير في المناطق التي تم تسجيل أعداد المتدربين فيها وتمت الاساءة للشركة بأنها تقوم بالاحتيال عليهم.

وناشدت الشركة الملك وكافة الجهات الرسمية بالتدخل في ملف خدمة وطن من خلال اعادة التقييم للقائمين عليه، مشيرة إلى أنها قامت بوقف نشاطها في هذا البرنامج.

من جانبهم أكد العديد من الشباب المتدربين أن هذا القرار قد قضى على آمالهم باكتساب مهارات تدريبية و وظيفية ، وأنهم احبطوا بعدما جاءت الفرصة التي ستساهم في رفع كفائتهم ، لكن على قولهم جاء هذا القرار الخاطئ والمجحف من وزير العمل ولجنته .

مؤكدين مناشدتهم لقائد الوطن المفدى عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه في انصافهم .