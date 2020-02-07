الرئيسية | محليات زيغان : لا تغيير على أسماء مدارس الوكالة في الأردن

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس اتحاد العاملين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين في الأردن - الأونروا رياض زيغان إن لا تغيير على أسماء مدارس الوكالة في الأردن.

وكانت وكالة الأونروا قد شطبت كلمة لاجئين من أسماء مدارسها في قطاع غزة وهو ما لاقى رفضاً واسعاً من قطاع اللاجئين هناك.

وأضاف الخميس، أن كلمة اللاجئين منذ التأسيس لا تستخدم بأسماء مدارس الوكالة في الأردن.

وكان التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة الغوث الدولية الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قال في بيان إن إدارة "الأونروا" بدأت بشطب كلمة اللاجئين من أسماء المدارس على مستوى محافظات غزة.

ودعا البيان الى وقف كافة أشكال وإجراءات تغيير أسماء المدارس بما يشمل إعادة كلمة اللاجئين كما كانت عليه سابقاً، وأي محاولات للتساوق مع الخطط "الامريكية والصهيونية" لتصفية حق العودة وحقوق اللاجئين تماهي وتساوق لا نقبل به ونحذر من تداعياته والى البدء الفوري بالعمل في برنامج نظام تقييم الفقر بهدف تقديم المساعدات الغذائية للاجئين والذي توقف منذ خمسة أشهر وقد أصبح آلاف الأسر بحاجة ماسة للمساعدة الغذائية وفي انتظار الزيارات من أجل تقديم المساعدة لهم.

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