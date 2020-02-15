الرئيسية | محليات المرصد الأردني عن هزة حيفا: لا نعلم إن كانت مقدمة لزلزال كبير قادم

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس مرصد الزلازل الأردني الدكتور محمود القريوتي، إن الهزات الأرضية التي يشعر بها الأردنيون بين الحين والآخر، وكان آخرها بمنطقة حيفا في الداخل المحتل وبقوة 4 درجات ما هي إلا " نشاطات اعتيادية".

وأوضح القريوتي في تصريح ، اليوم الخميس، أن نشاطات الهزات الأرضية المتواصلة، لا يمكن التنبؤ بها سواء من ناحية مكانها وتوقيتها.

كما أن المرصد أو أي جهة أخرى حتى في الدول الأكثر تقدمًا، لا يمكنه التيقن إن كانت هذه الهزات الاعتيادية مقدمة لزلزال كبير قادم على منطقة الأردن والأراضي المحتلة، أو في أي مكان من العالم.

وأكد أنه من الصعب جداً توقع نشاط زلزالي في وقت وتاريخ معين وقوة وشدة محددة.

وصباح اليوم وقعت هزة أرضية بمنطقة حيفا في الداخل المحتل بقوة 4 درجات، شعر بها بعض سكان المملكة.

وتقع مدينة حيفا على بعد نحو 150 كم عن العاصمة عمان "شمال غرب".

وقال القريوتي إن مثل هذه الهزات "نشاطات اعتيادية تقع بين الحين والآخر".

وأضاف أنه من المتوقع أن يرشح هذا النشاط لزلزال أعلى قوة لكن لا يمكن علميًا التنبؤ بذلك مع العلم أننا نعيش في "منطقة زلزالية".

وأواخر العام الماضي، تحدثت تقارير عبرية عن زلزال مدمر سيضرب البحر الميت.

ويوجد في الأردن 20 محطة لرصد الزلازل موزعة على أنحاء متفرقة من المملكة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر