الرئيسية | محليات الغذاء والدواء تمنع تصدير الكمامات الطبية خارج الأردن

وطنا اليوم-عمان:قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء هايل عبيدات، الخميس، إنه تم إصدار قرار بمنع تصدير الكمامات على المنافذ الحدودية وبالتعاون مع الجمارك الأردنية.

وأضاف ، أن "بعض الحالات تلجأ إلى تهريبها وهناك مصنع محلي لإنتاج الكمامات سيكون جاهزا الأسبوع المقبل ينتج ما يقل عن 10000 كمام في الساعة"، مبيناً أن هناك مخزونا يكفي لما لا يقل عن 6 أشهر لجميع أنواع الكمامات.

عبيدات، أكّد أنه "تم التنبيه على ضرورة الحفاظ على السعر المتعارف عليه للكمامات وما كان سعرها قبل شهر أو شهرين والذي يأتي من فواتير الاستيراد".

وأكّد أن "المواد الأخرى سواء غذائية أو علاجية أو ملابس ليس لديها الفرصة أن تكون ناقلا لمكورات الفيروس لأنه يعيش 48 ساعة أو أقل في الهواء الطلق أو الجاف، وعمليات الشحن التي تم شحنها قبل أكثر من شهر المؤسسة أخذت إجراءاتها من أسبوعين منذ بداية الأزمة، ومنذ تفشي الفيروس في الصين تم أخذ إجراءات بضبط عملية الاستيراد والتشديد على المواد الغذائية التي تأتي من الصين".

"المؤسسة تعمل مع كافة مؤسسات الدولة لغاية اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية فيما يتعلق بموضوع فيروس كورونا، ولا داعي لحالات الهلع والقلق لأن الفيروس ينتقل من إنسان لإنسان"، وفق عبيدات.

مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء أشار إلى أنه يتم التأكد من السلع عبر إجراء بعض الفحوصات المخبرية ومتابعة الوثائق الصحية.

وأكّد مالكو مستودعاتٍ لبيع المستلزمات الطبية أن الطلب على الكمامات ارتفع بشكل لافت في الآونة الأخيرة، مشيرين إلى أن الارتفاعَ في الطلبِ جاءَ بسبب تصديرها إلى الخارج خاصة إلى جمهورية الصين الشعبية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها بنسب مضاعفة.

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