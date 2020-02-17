ثوار العراق يحرقون مقر جيش المهدي في الناصرية

وطنا اليوم- تتصاعد وتيرة الاحداث في العراق والمتظاهرين يواصلون نشاطهم ويستهدفون مقرات المليشيات الارهابية التي تتلقى اوامرها من ايران، ففي ذي قار الناصرية أحر ق متظاهرون مقر جيش المهدي الإرهابي وسرايا السلام الداعشية في الناصرية في منطقة سومر قرب مول الصافي والمكتب العسكري في الصالحية قرب بيت سيد مجيد .

كرة الثلج تتدحرج في العراق ولن تقف الا بعد تنظيفه من كل المتآمرين على استقراره وقوت شعبه