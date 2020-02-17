 وطنا نيوز -ثوار العراق يحرقون مقر جيش المهدي في الناصرية
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ثوار العراق يحرقون مقر جيش المهدي في الناصرية
التاريخ : 02-02-2020 10:56:08 المشاهدات: 2283

وطنا اليوم- تتصاعد وتيرة الاحداث في العراق والمتظاهرين يواصلون نشاطهم ويستهدفون مقرات المليشيات الارهابية التي تتلقى اوامرها من ايران، ففي ذي قار الناصرية أحر ق متظاهرون مقر جيش المهدي الإرهابي وسرايا السلام الداعشية في الناصرية في منطقة سومر قرب مول الصافي والمكتب العسكري في الصالحية قرب بيت سيد مجيد .

كرة الثلج تتدحرج في العراق ولن تقف الا بعد تنظيفه من كل المتآمرين على استقراره وقوت شعبه


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