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ثوار العراق يحرقون مقر جيش المهدي في الناصرية
وطنا اليوم- تتصاعد وتيرة الاحداث في العراق والمتظاهرين يواصلون نشاطهم ويستهدفون مقرات المليشيات الارهابية التي تتلقى اوامرها من ايران، ففي ذي قار الناصرية أحر ق متظاهرون مقر جيش المهدي الإرهابي وسرايا السلام الداعشية في الناصرية في منطقة سومر قرب مول الصافي والمكتب العسكري في الصالحية قرب بيت سيد مجيد .
كرة الثلج تتدحرج في العراق ولن تقف الا بعد تنظيفه من كل المتآمرين على استقراره وقوت شعبه
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