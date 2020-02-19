عشائر النعيم تدعم مواقف الملك

وطنا اليوم-أكدت عشائر النعيم في البادية الشمالية ممثلة بالشيخ جهاد عبدالحميد النعيمي دعمها المُطلق لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحُسين ، صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية و المسيحية في القدس في وجه ما يسمى خطة السلام (صفقة القرن ) مؤكدين على ان مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ظلت على الدوام ثابتة و راسخة تجاه القدس و المقدسات و تستمد صمودها من لُحمة شعبها و وعيه ووقوفه خلق قيادته، و ان الوصاية على المقدسات ستبقى هاشمية للأبد .

و أكد على اللاأت الثلاث التي اطلقها جلالة الملك في العام الماضي مؤكدين على مقولة جلالته "القدس خط احمر و شعبي معي "

و اضاف ان الشعب الاردني بكافة اطيافه يقف خلف جلالة الملك الذي يجوب العالم شرقاً و غرباً ، ليؤكد على حق الشعب الفلسطيني الشقيق في اقامة دولة على حدود ١٩٦٧ و عاصمتها القدس الشرقية .

كما و أكد على الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية للتصدي لجميع اوجه الأجندات المشبوهة .

و قدم اسمى آيات التهنئة و التبريكات لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بمناسبة عيد ميلاده الثامن و الخمسين داعياً المولى عز و جل ان يحفظ الاردن قيادةً و شعباً و ان يحفظ القدس حرة عربية ابية تحت الوصاية الهاشمية .