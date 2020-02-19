الرئيسية | محليات وصول شحنة من قطع تليفريك عجلون

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية خلف الهميسات الأحد، إن الشحنة الأولى من قطع نظام تليفريك عجلون وصلت إلى المنطقة الحرة في الزرقاء.

وأضاف الهميسات أن القطع تتعلق بالأجزاء الإنشائية اللازمة للتثبيت في أساسات أبراج التليفريك، وجرى تخزينها لحين طرح العطاء الخاص بتركيبها والذي سيحال على مقاول محلي، وفق قناة المملكة.

وقال الهميسات إن تنفيذ مشروع التليفريك في عجلون يسير وفقا للبرنامج الزمني المخطط له.

وينفذ المشروع بكلفة تقديرية تبلغ 10 ملايين دينار، ويشمل تركيب خط تليفريك بعدد 40 عربة قابلة للزيادة مستقبلاً إلى 60، تبلغ سعة العربة 8 ركاب.

وأعلن المباشرة بأعمال فتح الطرق المؤدية لمواقع الأبراج وبعض المواقع داخل القطعة رقم 36 و43 وهي مواقع محطة إنطلاق التليفريك ومحطة وصوله اعتبارا من تاريخ 29/12/2019 بمجموع يصل إلى 1500 متر تقريبا.

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