الرئيسية | محليات الروابدة: الأردن مقبل على حصار ولا بد من انتخابات مبكرة

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء الاسبق عبدالرؤوف الروابدة إن الأردن مقبل على حصار اقتصادي نتيجة مواقفه.

وشدد الروابدة على أنه "لا بد من انتخابات نيابية مبكرة وحكومة جديدة أيضاً".

وأضاف "بغض النظر عن رأي الناس في مجلس النواب، فإن الوصول إلى الانتخابات العامة يريح الدولة الأردنية أنها تريد أن تسمع رأي الشعب الحقيقي ولمعرفة رأيهم في القضايا المطروحة، وأنهم يقفون وراء قائدهم في التصدي لهذه الصفقة والتصميم على الموقف الأردني الثابت"

وأيّد الروابدة إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي، وقال "ليست مرحلة التغيير بل التجميع والصمود إلى جانب بعضنا البعض".

جاء ذلك في مقابلة لبرنامج هذا المساء الذي يقدمه الدكتور مهند مبيضين على التلفزيون الاردني للحديث عن صفقة السلام الأمريكية في المنطقة.

وشدد الروابدة على ان الأردن سيبقى حليفا لأميركا برغم الخلافات في المواقف

ووجه الروابدة نصيحة إلى النخب في الاردن "ان تلتقي وتلغي خلافاتها"، وشدد على أن الاصل ان نتفق مع حكومتنا العاملة.

وقال الروابدة "يجب أن يلتقي رجالات الوطن من مختلف المشارب لنصنع موقفاً موحداً لمواجهة هذه الأزمة الحادة التي تجتاح الأمة، خاصة أن غطاءنا من قبل النظام العربي لم يعد كافياً للوقوف إلى جانبنا"

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