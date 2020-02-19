ورشة تعريفية عن مفهوم اللامركزيه في جرش

جرش /وطنا اليوم

نفذ مركز شباب كفرخل النموذجي في قاعة المركز مساء اليوم ورشة تعريفية عن مفهوم اللامركزية بهدف تعريف الشباب على مفهوم اللامركزيه في توزيع السلطات من العاصمة الى الأطراف.

تحدث المحاضر احمد محاسنه عن ان الامركزية تمنح الوحدات المختلفه قدرا كبيرا من الادارة الذاتية وهذا يعني انها عملية تنظيمية إداريه تتضمن توزيع السلطات على جهات عديده.