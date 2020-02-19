 وطنا نيوز -ورشة تعريفية عن مفهوم اللامركزيه في جرش
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ورشة تعريفية عن مفهوم اللامركزيه في جرش
التاريخ : 02-02-2020 07:10:03 المشاهدات: 2130

 

جرش /وطنا اليوم

 نفذ مركز شباب كفرخل النموذجي في قاعة المركز مساء اليوم ورشة تعريفية عن مفهوم اللامركزية بهدف تعريف الشباب على مفهوم اللامركزيه في توزيع السلطات من العاصمة الى الأطراف.

 

تحدث المحاضر احمد محاسنه عن ان الامركزية تمنح الوحدات المختلفه قدرا كبيرا من الادارة الذاتية وهذا يعني انها عملية تنظيمية إداريه تتضمن توزيع السلطات على جهات عديده.


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