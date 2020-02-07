 وطنا نيوز -إرادة ملكية بالموافقة على قانوني الموازنة للعام 2020
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إرادة ملكية بالموافقة على قانوني الموازنة للعام 2020
التاريخ : 02-02-2020 06:13:18 المشاهدات: 1900

وطنا اليوم-عمان:صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على الموازنة العامة للسنة المالية 2020.

ونشر في الجريدة الرسمية الأحد، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، ليدخل القانونان حيّز التنفيذ.

وقدرت مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 بمبلغ (1,301,926,00) دينار، فيما قدرت إيرادات ونفقات الحكومة  لأثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31-12-2020 بما يلي: 

- الإيرادات العامة 8,650,890,000 دينار

- الإيرادات المحلية 7,754,000,000 دينار

-المنح الخارجية 806,890,000 دينار

- النفقات العامة 9,606,956,000 دينار

- العجز 1,046,066,000 دينار


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