المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

وطنا اليوم-عمان:أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، محاولة تهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى أراضي المملكة.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أحبطت اليوم الأحد، وعلى إحدى واجهاتها محاولة تهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى تراجع الأشخاص داخل العمق السوري.

وأضاف المصدر، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط 600 الف حبة من نوع كبتاغون، و12 كف حشيش، و182 طلقة نوع كلشنكوف تم تحويلها إلى الجهات المختصة.