 وطنا نيوز -المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة
التاريخ : 02-02-2020 06:03:56 المشاهدات: 1113

وطنا اليوم-عمان:أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، محاولة تهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى أراضي المملكة.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أحبطت اليوم الأحد، وعلى إحدى واجهاتها محاولة تهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى تراجع الأشخاص داخل العمق السوري.

وأضاف المصدر، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط 600 الف حبة من نوع كبتاغون، و12 كف حشيش، و182 طلقة نوع كلشنكوف تم تحويلها إلى الجهات المختصة.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق