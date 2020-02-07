الرئيسية | محليات مجلس الوزراء يقرر المباشرة فورا بإجراءات إعادة بناء طريق جرش الجنوبي

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ، وعلى اثر الانزلاق الذي حدث على مدخل محافظة جرش الجنوبي وحفاظا على السلامة العامة وسلامة مستخدمي الطريق، الموافقة على تلزيم احدى الشركات المحلية المتخصصة للمباشرة فورا بإعادة بناء الطريق وافتتاحه.

واكد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش: انه سيتم الانتهاء من اعمال الطريق الذي تم اغلاقه امام حركة السير حفاظا على السلامة العامة، وسيكون جاهزا امام حركة السير خلال 14 يوما.

وقال المهندس العموش في تصريح صحفي انه حدثت قبل عشرة ايام شقوق في مدخل جرش الجنوبي خارج جسم طريق عمان اربد نتيجة وجود " نزازات "، وكسر في العبارة الموجودة على الطريق وتسرب للمياه إلى الطمم الموجود في الشارع وليس بالأرض الطبيعية، أي ان الانزلاق حدث في الطمم الموجود إلى جانب الشارع.

واكد ان اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء والفنيين في الوزارة كشفت على المنطقة التي حدث بها الانهيار وقررت الوزارة اغلاق الشارع حفاظا على السلامة العامة وايجاد طريق بديل وهو مدخل جرش من طريق المفرق.

وجاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تلزيم احدى الشركات المحلية المتخصصة لتنفيذ اعمال الطريق كون الانزلاق الذي حدث يعد حالة طارئة ومستعجلة تستوجب التنفيذ المباشر.

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