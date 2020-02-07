الرئيسية | محليات بحث أردني متواصلٌ عن بديل أوروبي للرزاز

وطنا اليوم-عمان:ينتظر القصر الملكي في الأردن رئيسا جديدا يحل مكان الرئيس الحالي يوسف العيسوي وفق معلومات من داخل الديوان الملكي.

ويبحث الملك عبد الله الثاني عن شخصية قوية “تتناسب مع معطيات مرحلة ما بعد إعلان صفقة القرن” وفق مقربين من مؤسسة القصر، كما يحاول الملك عبدالله الثاني إيجاد بدائل احتياطية لرئيس وزرائه الحالي أيضا الدكتور عمر الرزاز تزامناً مع احتياطات لاحتجاجات قد تؤدي لرحيل الحكومة والبرلمان بصورة مبكرة.

وتتصاعد عدة أسماء لمنصب رئيس الديوان، بينما يتحدث خبراء امنيون وسياسيون ان البحث هذه المرة عن رئيس وزراء ذو خلفية أوروبية وليست أمريكية، بعد تقديرات بتضييق شديد على هوامش المناورة الأردنية في المرحلة الحالية.

ويتصاعد اسما رئيس الديوان الأسبق ناصر اللوزي ورئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي أكثر من غيرهما لرئاسة الديوان الملكي غير ان القصر لا يزال يبحث عن خيار إضافي يتأرجح بين ثلاثة أسماء .

أما رئاسة الحكومة فتتجه دوائر القرار اكثر لشخصية مسالمة تركز على الملفات الاقتصادية في محاولة لاستنساخ تجربة الرزاز نفسها.

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