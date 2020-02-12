الرئيسية | محليات الأردن يفعّل منظومة الحرب البيولوجية لمواجهة كورونا

وطنا اليوم-عمان:أعلن وزير الصحة سعد جابر، الأحد، عن وصول أول 5 آلاف شريحة كشف عن فيروس كورونا للأردن.

وأضاف خلال جلسة تشريعية في مجلس النواب: "سنمنع دخول أي شخص قادم للسياحة للأردن من منطقة انتشار وباء فيروس كورونا".

"الوزارة عملت على تسريع إنشاء، وتأسيس مستشفى خاص لعزل المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا"، موضحا أنه تم عقد "اجتماع للجنة الوطنية للأوبئة لوضع استراتيجية لمواجهة هذا الوباء تتضمن الاتصال بمنظمة الصحة العالمية وجمهورية الصين الشعبية لتزويد الوزارة بأجهزة للكشف عن المرض".

وأضاف أنه "تم تفعيل منظومة الحرب البيولوجية الموجودة في وزارة الصحة، وتضم 20 شخصا تدربوا على التعامل مع الجراثيم والأوبئة الخطرة، ومجهزين بلباس خاص وتدريب عالٍ، وتم تكثيف دورات تدريبية لهم ولفرق في مستشفى البشير، وتم نشر الماسحات الحرارية على جميع المعابر والمطارات".

جابر، تفقد الأحد، فرق طبية متواجدة في المعابر الحدودية ومطار الملكة علياء الدولي، مؤكدا أنها في أعلى مستويات الجاهزية، وتطبق أعلى درجات الرقابة الصحية على جميع المسافرين القادمين إلى الأردن.

واطلع الوزير على واقع الخدمات والاجراءات التي تقدمها الكوادر الطبية المجهزة والمخصصة على مدار الساعة في مطار الملكة علياء الدولي.

ودعا جابر، جميع الكوادر الطبية المتواجدة على المعابر الحدودية، إلى ضرورة اتخاذ التدابير والاجراءات الوقائية والرقابية والسلامة العامة باستخدام الماسحات الحرارية، في حال تم الكشف عن أي حالة مصابة بارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح أن الوزارة شددت على كوادرها في المعابر اتخاذ الاجراءات الوقائية والسلامة العامة من خلال الكشف باستخدام تقنيات عالية المستوى، من خلال تجهيزهم بالمعدات واللباس المخصص للتعامل مع الحالات الوبائية.

وأضاف، أن الوزارة جهزت غرفتي عزل في مبنى القادمين في مطار الملكة علياء الدولي لأي حالة تستدعي ذلك، أو تحويلها إلى مستشفى العزل المخصص لذلك في عمان، لافتا إلى أن الماسحات الحرارية تستطيع أن تكشف وتحدد درجات الحرارة وبشكل دقيق ولجميع المسافرين القادمين على متن الرحلات الجوية إلى الأردن.

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