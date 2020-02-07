6 آلاف مخالفة بحق منشآت تجارية حصدتها أمانة عمّان في 2019

وطنا اليوم-عمان:نفذت فرق التفتيش الصحية والمهنية في أمانة عمّان العام الماضي 50 ألف و239 زيارة ميدانية على منشآت تجارية داخل حدودها، ضمن نظام التفتيش الإلكتروني الموحد، وفق ما أفادت نائب مدير المدينة لشؤون الصحة والزراعة الدكتورة ميرفت المهيرات .

وبينت أن نظام التفتيش الالكتروني ضبط عملية التفتيش على المنشآت التجارية والاقتصادية باعتماده عمليات التفتيش المجدولة الكترونياً، مما ساهم في تخفيض التكلفة المالية ورفع كفاءة التفتيش القائم على بناء درجة الخطورة، وتحديد الجهات المرجعية التنظيمية إضافة للحد من التداخل والإزدواجية بين الجهات الرقابية .

وأسفرت الجولات التي نفذتها كوادر مراكز التفتيش، عن تسجيل 115 حالة إغلاق، وتحرير 6 الآف و688 مخالفة، في حين بلغت نسبة تجديد الرخص 82.4 % .

وارتفعت إتلافات الأمانة العام الماضي لـ 9 الآف طن من النفايات في مكب الغباوي مقابل 1951 طن تم إتلافها في العام 2018 .

كما ارتفعت معاينات اللحوم بجميع أنواعها إلى نحو 72 مليون كيلو غرام مقارنة بالعام 2018 التي بلغت 69 مليون كيلو غرام ، في حين بلغت المخالفات المحررة 176 مخالفة .

وبلغت مخالفات الصحة العامة "التدخين" التي حررتها كوادر الأمانة، استناداً لقانون الصحة العامة 205 مخالفات، وتحرير 42 مخالفة تحت بند منع مكاره للحدائق، وتوجيه 57 إنذار .

وبلغت كمية المنتجات البستانية التي تم تسويقها العام الماضي مليون و116 طن مقارنة مع مليون و49 طن في العام 2018 .

ونوهت المهيرات إلى أن عدد الخدمات التي تم أتمتها في القطاع العام الماضي بلغت 18 خدمة من أصل 23 خدمة .

وأعادت الأمانة العام الماضي تأهيل 21 حديقة ، وتأهيل حديقة التفوق كحديقة نباتية تعليمية، وحديقة الأمير هاشم للطيور ضمن المبادرات الملكية إضافة لتنفيذ مبادرة أصدقاء حدائق عمان

وبلغت المساحات التي تمت زراعتها نحو 650 دونماً، حيث تم زراعة 36 الف و247 شجرة من قبل الدوائر المعنية في القطاع، وإعادة تأهيل 92 دونم، وتركيب شبكة ري بطول 34 الف و380 متر طولي .

كما تعاملت كوادر الأمانة مع 1110 طلبات لمواطنين متعلقة بخدمة تقليم أشجار خارج حدود المنازل .

وأطلقت الأمانة العام الماضي المتحف المتنقل للتوعية بمضار التدخين بالشراكة مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والمشاركة في حملة "إطفيها" التي تندرج في سياق مبادرة الأمانة "عمان مدينة صحية" .