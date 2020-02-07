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تصريح هام من نقابة الألبسة للأردنيين حول البضاعة الصينية
وطنا اليوم-عمان:أكدت النقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية أنه لا علاقة بين فايروس كورونا الذي انتشر في بعض المناطق في جمهورية الصين الشعبية والبضائع المستوردة منها, حيث أثبتت الدراسات العلمية أن الفايروس لا ينتقل من الإنسان أو الحيوان المصاب الى إنسان اخر الا عبر وسيط أو مضيف من خلال الجهاز التنفسي وأن الفايروس لا يعيش أكثر من ساعات على الأسطح غير الحية، وبالتالي فإن البضائع المشحونة من ألبسة و أحذية منذ أشهر من الصين سليمة تماما وليس لها علاقة بهذا الفايروس.
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