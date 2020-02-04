الرئيسية | محليات والدة الشهيد الحمادين : أساؤوا لي ولم ينفذوا وعد الرزاز !

وطنا اليوم-عمان:قالت والدة الشهيد الرقيب الشرطي تيمور الحمادين، التي اعترضت رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اثناء خروجه من المركز الثقافي الملكي، بعدما اعلن عن حزمة الاصلاحات الاقتصادية الثالثة في الخامس من كانون اول العام 2018 : "لم ينفذوا امر الرئيس ولم يسمح لي بدخول الرئاسة "

وشكت والدة الشهيد الحمادين، من سوء المعاملة اثناء مراجعة رئاسة الوزراء لمتابعة وعد الرئيس الرزاز، بتعيين ولدها الوحيد احمد شقيق الشهيد تيمور، في دائرة الجمارك العامة وذلك بسبب تدني راتب ابنها الشهيد التقاعدي والبالغ 50 دينارا،على حد تعبيرها.لاعانتها في العيش الكريم

وقالت : لا يتم ادخالي من بوابة الرئاسة للمراجعة بشان تعيين ولدي الوحيد احمد في الجمارك "

بنفس الاطار، قالت مصادر في الرئاسة، ان التعيين في دائرة الجمارك يخضع لاسس ديوان الخدمة المدنية وكما منح القانون والنظام الحق لرئيس الوزراء، استثناء أي شخص من اسس التعيين في الوزارات والدوائر والمؤسسات التابعة لديوان الخدمة المدنية "

وأستشهد العريف الحمادين ثم رقي إلى رتبة رقيب، وهو أحد أفراد البحث الجنائي، في كانون اول 2014 بالمدينة الطبية، متأثرا بأصابه من قبل مجرمون ، حيث تعرض للطعن في منطقة الظهر في جبل النظيف، في العاصمة عمان وفقا لما اكدته والدة الشهيد الحمادين

وقالت والدة الشهيد تيمور قد تلقى طعنة ، اثناء تأديته واجبه الرسمي من قبل صاحب اسبقيات خلال مداهمة امنية في جبل النظيف وسط عمان

اضافت انها طلبت من الرئيس تعيين ابنها الوحيد احمد بعد استشهاد شقيقه في الامن او الجمارك للمساعدة العائلة، مشددة على الشكوى للرئيس من قلة تقاعد والدها الشهيد البالغ 50 دينارا على حد تعبيرها

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