خلاف ومشادات كلامية بين المرضى العائدين من الصين

وطنا اليوم-عمان:نشبت مشادة كلامية، مساء السبت، بين بين عدد من المرضى العائدين من الصين داخل قسم الحجر في مستشفى البشير الحكومي، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر إن الخلاف انتهى في حينه، وان لم ينتج عنه أية إصابات أو اضرار تذكر، مشيرا إلى أنه لم يقم أي شخص بتقديم شكوى.

وكان قد وصلت إلى مطار الملكة علياء الدولي، فجر السبت، الطائرة التي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني بارسالها لإخلاء 71 طالبا أردنيا وعربيا من مدينة ووهان الصينية بعد تفشي فيروس الكورونا، حيث تم نقلهم إلى مستشفى البشير لفحصهم والتأكد من خلوهم من المرض.

وأعلنت السلطات الصينية فجر الأحد أنّ عدد الوفيّات المؤكّدة في البلاد من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ ارتفع إلى 304 بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 45 شخصاً إضافياً في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.