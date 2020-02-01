توقع انعكاس كورونا سلبا على حركة البواخر

وطنا اليوم-عمان:توقع نقيب وكلاء الملاحة البحرية دريد محاسنة ان تشهد حركة التجارة والنقل بالبواخر مع الصين تأثيرات سلبية في حال استمرار انتشار فيروس كورونا لفترة طويلة.

وقال في تصريح ان انعكاس انتشار الكورونا على حركة الشحن بالبواخر ستظهر بعد فترة لا تقل عن اسبوعين من الان، وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي تأثير على حركة البواخر بسبب عدم وصول الشحنات التي حملت من الصين منذ بداية الكشف عن الفيروس، مبينا ان بواخر الحاويات المعدة للعمل في الملاحة البحرية ليست حلقة ضعيفة ولا تنقل الفيروس.

واضاف محاسنة ان خللا كبيرا وتأثيرات سلبية ستشهدها حركة التجارة العالمية بشكل عام والأردن بشكل خاص إذا لم يتم السيطرة على فيروس كورونا بفترة قصيرة ولم تحل المشكلة، حيث ان حجم التجارة الصينية والتبادل التجاري يعتبر كبيرا، وتوفر بضائع مختلفة بكلف أقل، مما سيضطرنا للبحث عن مصادر أخرى وشراؤها بكلف أعلى.

وتابع ان عقود التجارة مع الشركات الصينية في مجالات عديدة سيكون مستقبلها مجهول، وستشهد تغييرا وصعوبات كثيرة، مما سيسبب قلقا وخسائر كثيرة بتكلفة أكبر مع تقدم انتشار الفيروس وعدم السيطرة عليه.

وبين محاسنة ان البضائع الصينية التي نستوردها من الصين عن طريق البواخر معظمها ليس لها تأثير مباشر وبعيدة عن المواد الغذائية كالقمح واللحوم، إذ ان المملكة تستورد معظم الأغذية من بلدان خارج الصين وقليلة جدا مقارنة مع أوروبا، وتعتمد على الصين في استيراد المستلزمات الأخرى كالكهرباء وغيرها، مما يخفف الانعكاسات السلبية من انتشار الكورونا.

وعن الاجراءات الوقائية التي تتخذها مؤسسة الموانئ والخدمات التي ترتبط بحركة النقل البحري وسلامة الملاحة البحرية، لفت الى وجود اجراءات احترازية لجميع البواخر القادمة مع انتشار فيروس كورونا.

وكانت تصريحات صحفية سابقة صادرة عن الهيئة البحرية الأردنية أكدت رفع التأهب الكامل للكشف الحسي عن جميع البواخر التي تدخل المياه الإقليمية الأردنية خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا، وفي حال الاشتباه بأي إصابة فإن الباخرة تمنع من الاصطفاف على أرصفة الموانئ لحين التأكد من الإصابة.

وتتسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا في الصين، حيث بدأ ينتقل الى دول أخرى، مما سيلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي، وستتأثر حركة التجارة في قطاعات مختلفة منها النقل البحري.