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المعلم يزن مصطفى الأسمر ... لمثلكم ترفع القبعات
وطنااليوم
بإنسانيته وطيب أخلاقه ...
وبحبه للعلم والتعلم ، وعشقه لرسالة المعلم ...
نراه المتميز في اداء واجبه في تقديم العلم لطلابه ، هنا تتجلى الانسانية ليقدمها بابها صورها لطالب العلم دون مقابل ...
نجده دائما يسعى فقط ليمد يد الخير لكل محتاج دون مقابل ...
هدفه نشر العلم والمعرفة النابع من صدق رسالته ، مقدما رسالته الانسانية لاصحاب الضمائر الحيه من اجل الوقوف مع كل طالب علم محتاج .
المعلم يزن مصطفى الاسمر
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