 وطنا نيوز -سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن تحتفي بسفيرها السديري
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سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن تحتفي بسفيرها السديري
التاريخ : 01-02-2020 03:37:30 المشاهدات: 1703

وطنا اليوم-أقام أعضاء ومنسوبي سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن والمكاتب والملاحق التابعه لها حفل استقبال لسعادة السفير نايف بن بندر السديري سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية .

حيث أكد السفير السديري خلال لقائه بطاقم السفارة ورؤساء الأندية الطلابية التي شاركت في الحفل على أهمية العمل بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الدائمة وذلك بتقديم افضل الخدمات و كافة التسهيلات لأبناء المملكة في الخارج.

وقال في خلال حديثه بأن من أهم واجبات الزملاء العاملين في السفارة، هي أهمية إبراز الصورة المشرقة للمملكة خارجياً على كافة الاصعدة ، وتوثيق أواصر التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين السعودي والاردني.










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