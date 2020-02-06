سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن تحتفي بسفيرها السديري

وطنا اليوم-أقام أعضاء ومنسوبي سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن والمكاتب والملاحق التابعه لها حفل استقبال لسعادة السفير نايف بن بندر السديري سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية .

حيث أكد السفير السديري خلال لقائه بطاقم السفارة ورؤساء الأندية الطلابية التي شاركت في الحفل على أهمية العمل بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الدائمة وذلك بتقديم افضل الخدمات و كافة التسهيلات لأبناء المملكة في الخارج.

وقال في خلال حديثه بأن من أهم واجبات الزملاء العاملين في السفارة، هي أهمية إبراز الصورة المشرقة للمملكة خارجياً على كافة الاصعدة ، وتوثيق أواصر التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين السعودي والاردني.