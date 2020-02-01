الرئيسية | محليات السفير السديري: الأردن منزلنا الثاني

وطنا اليوم ـ عمان قدم السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، على الثقة بتعيينه سفيراً للمملكة في الأردن .



وقال السفير السديري لـصيفة الرياض إن العلاقات بين السعودية والأردن وثيقة ومميزة عبر التاريخ، وعلاقات متجذرة راسخة نابعة من موقف عربي مبني على الاحترام والتقدير والتنسيق المشترك بما فيه مصلحة للبلدين، مضيفاً أن الشعب السعودي والأردني تربطهما روابط أخوية أقارب وأهل وعشائر موحدة تخدم أوطانها، مؤكداً أن ما يميز عمله في الأردن عن غيره من أماكن عمل فيها سابقاً بأن الأردن يعتبر وطنه ومنزله الثاني، وما تقوم به المملكة من دعم للأردن يعبر عن مدى ترابط العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وكذلك تدرك حجم التحديات الاقتصادية التي يواجها الأردن، مشيراً بأنه سيسعى لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.



يذكر أن السفير السديري كان يعمل سفيراً للمملكة في كندا، ويحمل درجة الماجستير في الدراسات السياسية، والتحق بوزارة الخارجية في العام 1996م، وعمل خلال العام 1997م في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والعام 1999 انتخب مقرراً للجنة الثالثة «حقوق الإنسان» عن المجموعة الآسيوية في دورة الأمم المتحدة، وفي العام 2010 عمل مديرا عاما بإدارة المنظمات المتخصصة بوزارة الخارجية، وفي العام 2012م انتخب رئيساً لفريق العمل الأول «نزع السلاح النووي»، ثم سفيراً في كندا، بالإضافة إلى أنه شارك وترأس جلسات عمل دولية، ورأس وفد المملكة في عدة اجتماعات دولية، ونشر عدة دراسات حول آليات عمل الأمم المتحدة والعلاقات الدولية.



من ناحية أخرى قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة للمملكة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، للأمين العام لوزارة الخارجية الأردنية سجى المجالي.



جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لوزارة الخارجية الأردنية للسفير السديري، الخميس، متمنية له التوفيق في مهام عمله.

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