 وطنا نيوز -بالصور...أعمال شغب في إربد بعد إنتحار شخص صادرت البلدية بسطته
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بالصور...أعمال شغب في إربد بعد إنتحار شخص صادرت البلدية بسطته
التاريخ : 01-02-2020 01:58:45 المشاهدات: 3390

وطنااليوم ـ عمان

أقدم مجموعة من الأشخاص على إغلاق الشارع الرئيسي في الحي الشمالي من مدينة اربد إثر قيام ثلاثيني بالإنتحار بشنق نفسه بعد مصادرة البلدية لبسطته.
 
وحمل المحتجون بلدية اربد الكبرى المسؤولية عن الحادثه ، حيث أشعل المحتجون الإطارات وأغلقوا الطرقات بالحجارة.
 
من جانبها، حضرت الأجهزة الأمنية إلى الشارع وانتشرت بكثافة وقامت بإعادة فتح الطريق أمام المركبات.


 















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