بالصور...أعمال شغب في إربد بعد إنتحار شخص صادرت البلدية بسطته

وطنااليوم ـ عمان

أقدم مجموعة من الأشخاص على إغلاق الشارع الرئيسي في الحي الشمالي من مدينة اربد إثر قيام ثلاثيني بالإنتحار بشنق نفسه بعد مصادرة البلدية لبسطته.

وحمل المحتجون بلدية اربد الكبرى المسؤولية عن الحادثه ، حيث أشعل المحتجون الإطارات وأغلقوا الطرقات بالحجارة.