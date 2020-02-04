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بالصور...الملكية تجري عملية تعقيم دقيقة وشاملة لطائرتها العائدة من الصين
وطنا اليوم ـ عمان
نفذت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عملية تعقيم دقيقة وشاملة لطائرتها من طراز بوينغ 787 والتي عادت من ووهان الى عمان (فجر اليوم السبت) بعد إخلاء المواطنين الأردنيين والعرب الذين كانوا متواجدين في تلك المدينة وإعادتهم الى المملكة.
وأكدت الملكية الأردنية ثقتها التامة بسلامة اجراءات التعقيم التي جرت لطائرتها بالنظر الى الأسس العلمية التي قامت عليها وكفاءة المواد المستخدمة في التعقيم وطريقة العمل والقواعد العملية الصحيحة والمبنية على أفضل الممارسات العالمية.
وقد عبرت الملكية الأردنية عن سعادتها – كناقل وطني – بتنفيذ مهمة اخلاء المواطنين الأردنيين والعرب من ووهان وإعادتهم الى المملكة بالسرعة الممكنة، مؤكدة أن صحة وسلامة مسافريها وكوادرها البشرية ستبقى في مقدمة أولوياتها وأنها ستظل تبذل أقصى جهودها للمحافظة على مكانة الملكية الأردنية المتميزة عالمياً في تحقيق السلامة والأمن لمسافريها ومموظفيها وطائراتها.
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