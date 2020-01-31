الرئيسية | محليات الربابعة والطبور يحصدان المركز الأول بالكلية العسكرية في قطر

وطنا اليوم-عمان:حاز الأردنيان جعفر محمد ربابعة وأحمد حسني الطبور على المركز الأول على الدول الشقيقة والصديقة في كلية احمد بن محمد العسكرية في دولة قطر.

وحصد الربابعة على المركز الأول في تخصص القانون بتقدير أمتياز وقد تم تكريمه من قبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كما حصد الطبور على المركز الأول في تخصص محاسبة وبتقدير امتياز، كما أنه حصد المركز الأول في الكفاءة القيادية، والأول في دورة الصاعقة، والأول في دورة المظليين، والأول في العلوم العسكرية.

وتعتبر المشاركة الأردنية في هذه الدورة العسكرية في قطر هي الأولى من نوعها، حيث تشارك الأردن بجانب كل من الكويت، تونس، ليبيا، السودان مورتانيا. بالإضافة إلى دولة قطر.

وتعد كلية أحمد بن محمد العسكرية واحدة من أفضل الكليات العسكرية ذات التخصصات الأكاديمية المتعددة والمطورة عربيا وإقليميا في المنطقة وقد قامت الكلية بتطوير التخصصات الأكاديمية ضمن برنامجها المستقبلي وصولاً لرؤية قطر الوطنية 2030.

وتشمل الكلية دراسة أكاديمية وعسكرية لمدة أربع سنوات، ويحصل خريجوها على رتبة ملازم.

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