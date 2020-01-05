الرئيسية | محليات 10 أشخاص يغادرون الحجر الصحي بالبشير

وطنا اليوم-عمان:قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية الدكتور عدنان اسحق انه تم صباح اليوم مغادرة 10 اشخاص ممن كانوا في غرف العزل الصحي في مستشفى الوبائيات لعدم ثبوت باصابتهم بمرض كورونا، وقد تماثلوا للشفاء تماما.

وبين الدكتور اسحق ان مجموع الحالات التي ترقد حاليا في غرف العزل في مستشفى الامراض الوبائية في البشير بلغت 9 حالات لغاية اللحظة و ستتماثل للشفاء قريبا باذن الله وسيتم خروجهم من المستشفى قريبا.

واكد ان الحالات المشتبه بها والتي ادخلت الى غرف الحجر الصحي في المستشفى لا يحملون مرض كورونا، وذلك بعد التأكد من الفحوصات التي أجريت لهم أثناء تواجدهم في غرف العزل وبشكل دقيق.

واكد الدكتور اسحق أن 10 من الحالات المشتبه بها قد غادروا المستشفى بعد تماثلها بالشفاء تماما، وبقي 9 حالات موجودة حاليا في غرف العزل الصحي تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، مؤكدا أن الحالات الموجودة هي حالات مشتبه بها وليست حاملة لمرض كورونا.

وأوضح د. اسحق انه يتم التحفظ على الحالات في غرف العزل لمتابعة وضعهم الصحي وللتأكد من عدم إصابتهم من اي مرض والحفاظ على سلامته

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