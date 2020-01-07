الرئيسية | محليات ما مصير الطائرة الناقلة للأردنيين العائدين من الصين

وطنا اليوم-عمان:أكدت مصادر ، أن جميع الأردنيين والعرب الذين غادروا مدينة ووهان الموبوءة بفيروس كورونا في طريقهم للعاصمة عمّان، إجريت عليهم جميع الفحوص الطبية اللازمة، وجرى التأكد من عدم إصابة أيًا منهم بالفيروس.

وكشفت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، أن شركة تعقيم خاصة تولت مهمة تعقيم الطائرة التي أرسلتها الملكية الأردنية للصين لإجلاء الأردنيين والعرب من مدينة ووهان.

وقبيل إقلاع الطائرة من عمّان، تم تعقيمها بشكل كامل ودقيق، كما سيتم اتخاذ الإجراءات نفسها لحظة وصولها إلى العاصمة عمّان والمتوقع فجر السبت.

ورافق طاقم الطائرة طبيبان أردنيان مختصان للكشف عن الطلبة الأردنيين.

وأعلنت الملكية في بيان لها، أن طائرتها من طراز بوينغ 787ـ غادرت مطار ووهان الدولي (بعد ظهر اليوم الجمعة) متوجهةً الى عمان مباشرة، حيث تستغرق مدة الرحلة إحدى عشرة ساعة ونصف.

وتتراوح سعة هذه الطائرة ما بين 210 و330 مسافرا حسب تصميم الكراسي داخل حُجْرَة الركاب.

وستهبط الطائرة في مطار الملكة علياء الدولي حوالي الساعة الثانية والربع من فجر يوم غد السبت وعلى متنها 71 مسافرا من بينهم الطلبة الأردنيين الدارسين في المدينة وذلك بعد إنتشار فايروس كورونا في الصين مؤخراً .

وكانت السلطات الصحية الصينية قد أجرت فحصا طبيا احترازيا للمواطنين الاردنيين في مطار ووهان قبيل اخلائهم بطائرة الملكية الأردنية، فيما يتواجد على متن الطائرة أيضاً طاقم طبي أردني كان قد رافق الرحلة المغادرة من عمان.

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