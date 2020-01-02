الرئيسية | محليات البشتاوي يصدر بيانا للناس...لم أفوض احد بالتنازل عن حقوقنا في فلسطين وما أخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة

وطنا اليوم- اصدر الاستاذ المحامي يوسف العمري البشتاوي بيانا اوضح فيه موقفه من اعلان صفقة ورفضه القاطع لكل اشكال التسويات الانهزامية امام المشروع الصهيوامريكي..وهذا ما نشره عبر صفحته على الفيسبوك:

أنا المحامي يوسف محمد عبد السلام العمري العربي الأصل المنتمي لبلاد الشام العربي الانتماء والولاء والفلسطيني الهوى صاحب الحق الأصيل في القدس والعودة وكامل التراب العربي الفلسطيني من نهر الأردن حتى البحر الأبيض المتوسط ومن راس الناقورة حتى خليج العقبة، ومن المحيط الى الخليج بالأصالة عن نفسي أعلن أنني لم ولا أفوض أحداً في التنازل عن هذه الحقوق أو التفاوض بشأنها كائنة ما كانت صفته الرسمية، وأنني لم/ لا أنتخب ولم/ ولا أوكل أياً ممن وقعوا اتفاقيات باسمي وباسم سائر الشعب العربي الفلسطيني تعترف ب"إسرائيل"، وأن هذه الاتفاقيات ساقطة وباطلة و عديمة الأصل لاغية الأثر بحكم المنطق والقانون والعرف كما أعلن رفضي القاطع لصفقة القرن وكل اعلان او اتفاق لتقسيم الوطن او التنازل عن اي جزء منه لان هذا الوطن لا يقبل القسمة وهو مملوك على الشيوع بين ابناء الوطن العربي جميعهم من مات او استشهد او من سيولد بعد قرون ، واردد ان ما أخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة وان البندقية والمقاومة هي الحل وان كل مشروع يلغي التحرير والمقاومة مشروع مشبوه وخائن وأعلن ان كل بندقية لا توجه الى فلسطين بندقية خائنة. المحامي يوسف البشتاوي إن كان رأيك من رأيي, شارك في هذه الحملة مدرجا اسمك مكان اسمي.

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