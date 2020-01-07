الرئيسية | محليات حرق علمي أمريكا وكيان الاحتلال في الكرك الغاضبة ضد صفقة القرن

وطنا اليوم-عمان:نظمت القوى الوطنية والحزبية والنقابية وقفة حاشدة، في الكرك إنطلقت عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد العمري وسط المدينة، رفضًا لصفقة القرن الأمريكية.

وعبر المشاركون من خلالها عن رفضهم المطلق لصفقة القرن وأي مزاعم وخطط صهيوأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية ، مؤكدين أن فلسطين عربية و ستبقى كذلك.

وأكدوا كذلك أن كل سبل التسوية والمفاوضات مع الكيان المسخ لن تجدي وأن الوسيلة الوحيدة فقط هي الكفاح المسلح وفوهة البندقية.

وطالب المحتشدون الحكومة الاردنية بوقف كافة أشكال التعامل مع الكيان الصهيوني المحتل بدءاً من طرد سفيرها وإغلاق سفارتهم في عمان، وإلغاء كل الاتفاقيات المبرمة مع هذا العدو الغاشم وفي مقدمتها إتفاقية الغاز.

وأحرق المشاركون العلم الأمريكي وعلم كيان الاحتلال وسط هتافات التكبير والوعيد للاحتلال.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر