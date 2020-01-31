الرئيسية | محليات هجوم غير مسبوق على صفحة السفارة الأمريكية في الأردن

وطنا اليوم-عمان:هاجم الأردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، صفحة السفارة الأمريكية في عمّان عبر فيسبوك، بعد نشرها تفاصيل صفقة القرن التي أعلن الرئيس دونالد ترمب تفاصيلها الثلاثاء.

وكتبت السفارة في منشورها " نشر الرئيس ترمب هذا الاسبوع رؤية الولايات المتحدة لتحقيق السلام بين الفلسطينيين وكيان الاحتلال".

وأشارت السفارة في منشورها، إلى أن "صفقة القرن" تحافظ رؤية الرئيس لتحقيق السلام على الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية، وتعرض رؤية واقعية لحل الدولتين، وتتيح طريقاً مستداماً للوصول إلى دولة فلسطينية تحقق طموحات الفلسطينيين الشرعية للحصول على الإستقلال والحكم الذاتي والكرامة الوطنية من خلال إتفاقية سلام مع تل أبيب".

ودعت السفارة متابعيها للحصول على النسخة الكاملة من الخطة الأمريكية، لزيارة الموقع الالكتروني الخاص للبيت الأبيض".

وما أن نشرت السفارة الأمريكية ذلك، حتى انهالت عليها التعليقات والردود الغاضبة لها، فيما أعرب ناشطون عن تعمد السفارة الأمريكية في عمّان لاستفزاز الأردنيين الرافضين لصفقة القرن.

وعلق الناشط حاتم الشولي على صفحة السفارة الأمريكية قائلًا" هذا البوست وقح ومستفز للشعب الاردني ودليل واضح على ان السفارة في الاردن لا تحترم الأرض التي عليها".

ورد ناشطون على الرؤية الأمريكية لحل الصراع وإحلال السلام بأنها رؤية ناقصة ومنحازة للاحتلال بشكل كامل وسافر.

وكتب الناشط سمير القرم " رؤيا لا تسمن ولا تغني من جوع مجرد حبر على ورق ،،، رؤيا من جانب واحد مستحيل تطبيقها لسبب بسيط لانها من جانب واحد،،، مرفوضه شكلا و مضمونا بكل تفاصيلها من الجانب الآخر".

وعلق فيصل أبو طير " هذه الخطه لا تلبي مطالب الشعب الفلسطيني المشروعه والمكفوله على مر العصور لايمكن لنا القبول بالتنازل عن حقوقنا المشروعه في القدس والضفه وعودة اللاجئين والحدود والماء واذا لم يكن في مقدورنا استعادة ارضنا اليوم فلابد من يوم تعود فيه الحقوق لاصحابها اما ان نتنازل عنها بجرة قلم فهذا لا ولن يكون".

أما نبيل عبدالعال فكتب " قد تكون قوتكم هي من تفرض رؤيتكم وليس عدلكم ، ولكن سيأتي يوم نفرض فيه رؤيتنا وبميزان عدلنا ، انكم وهبتم ما لا تملكون لمن لا يستحقون".

وهاجم ناشطون السفارة الأمريكية، لادعائها أن صفقة القرن تدعم موقف الأردن في إحلال السلام.

وكتبت أسماء السعدي "نحن نرى دور الأردن و لكن بصورة مغايرة لرؤيتكم ... نراه في قول الرسول الكريم"انتم شرقي النهر و هم غربيه" و نرى ان النصر قريب مهما حكتم من خطط... الا ان النصر قريب".

وكتب جريس المعايعة يقول " هذه ليست خطة سلام هذه خطة استسلام وسرقة لحقوق الشعب الفلسطيني، انتم لم تكونوا يوما وسيطا نزيها بعملية السلام .. بالأردني خلي رئيسكم ينقعها ويشرب ميتها مره صباحا ومره مساءا لعل وعسى يصح".

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