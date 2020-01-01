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الحكومة تقرر تخفيض أسعار البنزين والديزل وتثبيت الكاز
وطنا اليوم-عمان:عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة الموافق 31 كانون الثاني اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-29 شباط القادم)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون الثاني ومقارنتها بمثيلاتها لشهر كانون الأول من العام الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضا نسبيا على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر كانون الثاني.
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