الرئيسية | محليات الحكومة تقرر تخفيض أسعار البنزين والديزل وتثبيت الكاز

وطنا اليوم-عمان:عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة الموافق 31 كانون الثاني اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-29 شباط القادم)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون الثاني ومقارنتها بمثيلاتها لشهر كانون الأول من العام الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضا نسبيا على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر كانون الثاني.

و قد انعكس هذا على أسعار المشتقات النفطية المحلية خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة، حيث انخفض سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر شباط بمقدار 10 فلسات ليصبح 775 فلس/لتر بدلاً من 785 فلس/لتر، وانخفاض سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 15 فلسا ليصبح 1000 فلس/لتر بدلا من 1015 فلس/لتر، وانخفض سعر الديزل بمقدار 10 فلس/لتر ليصبح 605 فلس/لتر بدلا من 615 فلس/لتر ، في حين تم الابقاء على سعر الكاز عند 595 فلس/لتر.

وتجدر الاشارة الى أن معدل سعر خام برنت انخفض من 67 دولار للبرميل لشهر كانون الأول من العام الماضي الى 63.8 دولار للبرميل في شهر كانون الثاني من العام الحالي. كما قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير.

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