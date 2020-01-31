الرئيسية | محليات طائرة الملكية في الصين لنقل الطلبة الأردنيين

وطنا اليوم-عمان:وصلت عند الساعة الحادية عشرة والنصف بتوقيت الاردن، وفق مصادر ، الطائرة الاردنية إلى مطار ووهان الصيني، وذلك لاخلاء المواطنين الاردنيين الى الاراضي الاردنية

وكانت السلطات الصينية أجرت صباح الجمعة فحصا طبيا احترازيا للمواطنين الاردنيين في مطار ووهان الصيني، وذلك قبيل اخلائهم بطائرة اردنية خاصة الى الاراضي الاردنية.

ومن المنتظر وفق اعلان السلطات الصحية الاردنية ان يجري الحجر على هؤلاء في مستشفى البشير الى حين التأكد من خلّوهم من المرض.

وحصل الاردن على الموافقة من للسلطات الصينيه للتوجه لمطار ووهان.

ووفق ما علم فقد اقلعت في الساعة الـ ٨.٣٠ صباحا الطائرة الاردنية من مطارك بانكوك لووهان.

وكانت غادرت مساء أمس الخميس طائرة خاصة تابعة للملكية الأردنية متوجهة الى مدينة بانكوك وذلك لجلب الطلبة الأردنيين المقيمين في مدينة ووهان الصينية.

وكان مدير مستشفى البشير الدكتور محمود زريقات، كشف الخميس، عن حجر صحي لـ19 حالة بعد ان جاؤوا من المنطقة الموبؤة بفيروس الكورونا في الصين.

ودخلت هذه الحالات البلاد من مختلف المعابر في الاردن، مؤكدا عدم اصابة اي منهم بالفيروس الصيني.

وأضاف، أن المستشفى اتخذ الاجراءات الصحية اللازمة لحماية الكوادر الطبية، منوها انها الاشد حصانة لمنع احتمالية نقل اي عدوى للكادر الطبي.

ويشار الى انه تم تركيب ماسحات حرارية ضمن الإجراءات المشددة في الأردن لمنع دخول فيروس كورونا المتجددة للمملكة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر