الرئيسية | محليات مسيرات في مختلف أنحاء الأردن تنديداً بصفقة القرن

وطنا اليوم-عمان:جابت بعد صلاة ظهر الجمعة، من مختلف مناطق المملكة، مسيرات منددة بصفقة القرن التي أعلنها الرئيس الامريكي دونالد ترمب، برفقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأكدت القوى الشعبية الاردنية، ان صفقة القرن لن تمر بسواعد الاحرار والمجموع الوطني.

وخرجت مسيرات في كل من وسط البلد بالعاصمة عمان، وامام السفارة الامريكية، وفي كل من اربد والزرقاء.

فقد شارك عدد كبير من المواطنين بعد صلاة الجمعة، بمسيرة حاشدة انطلقت من امام المسجد الحسيني باتجاه ساحة النخيل، وذلك رفض لصفقة القرن، ودعماً لصمود الشعب الفلسطيني.

واكد المشاركون في المسيرة، التي جاءت بدعوة من الحركة الإسلامية والقوى الوطنية والشعبية، رفض الاردن قيادة وشعباً، لتلك الصفقة المشبوهة، مؤكدين وقوفهم ما الشعب الفلسطيني.

وقام المحتجون باحراق علم الكيان الصهيوني في بداية انطلاق المسيرة.

ونفذ عدد من المواطنين ظهر اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية بالقرب من السفارة الامريكية في عبدون، وذلك رفضا لصفقة القرن، وسط مطالبات بتدخلات دولية لاسقاط الصفقة.

وشدد المشاركون في الوقفة على دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني، وحقوقهم في اقامة دولة فلسطين من النهر الى النهر وعاصمتها القدس.

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