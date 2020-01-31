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الملك لـ الرئيس عباس: موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية
وطنا اليوم-عمان:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ووقوفه إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بسلام مع دول المنطقة كافة، وفقا لحل الدولتين.
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