الرئيسية | محليات الملك لـ الرئيس عباس: موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية

وطنا اليوم-عمان:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ووقوفه إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بسلام مع دول المنطقة كافة، وفقا لحل الدولتين.

وشدد جلالة الملك، خلال الاتصال، على أن الأردن سيستمر بالسعي لتحقيق السلام الشامل والعادل، الذي ترضى عنه شعوب المنطقة، طبقا للشرعية الدولية، وسيمضي بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب، والعمل مع المجتمع الدولي، للتعامل مع المرحلة المقبلة. وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لمواقف الأردن الثابتة بقيادة جلالة الملك في دعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

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