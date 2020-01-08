عشيرة الروسان تتبرأ من أحد أفرادها وتعلن تشميسه

وطنا اليوم-عمان:أصدرت عشيرة الروسان بيانا شمست فيه أحد ابنائها وهو (محمد وليد الروسان) ورفعت عنه العشائري بسبب دعوته سفير كيان الاحتلال لمنزله دون علم من العشيرة.

كما قدمت عشيرة الروسان اعتذارها للشعبين الأردني والفلسطيني عن ما بدر من محمد وليد الروسان وتبرات من أي تصرف يقوم به.

وتالياً نص البيان كما ورد:

بسم الله الرحمن الريحم

بيان صادر عن عشيرة الروسان

قررت عشيرة الروسان في اجتماعها المنعقد بتاريخ 29-1-2020 وبالاستناد إلى تاريخها وانحيازها الدائم إلى قضايا الوطن والأمة، ووفقاً لعادات العشائر الأردنية وتقاليدها وقوانينها, تتحمل عشيرة الروسان وزر ما قام به المدعو: محمد وليد الروسان, وتتقدم بالإعتذار لعموم الشعبين الأردني والفلسطيني عن ما بدر منه من دعوة السفير الإسرائيلي إلى منزله, دون علم العشيرة بذلك, أو استشارة أي فرد من أفرادها.

كما قررت العشيرة تشميس المذكور أعلاه, ورفع الغطاء العشائري عنه أمام كافة الجهات الرسمية والشعبية, وبناءً عليه فالمدعو ليس من العشيرة ولا ديه له عندها, فلا يعطى له, ولا يؤخذ منه في أي أمر والعشيرة براء منه ومن أي تصرف يقوم به, وبالتالي فهو غير مرحب به في دواويننا ومضافتنا وأفراحنا وأتراحنا ومجالسنا, إلا إذا رد.

والله من وراء القصد

صدر في سما الروسان 29-1-2020.