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أجواء ماطرة ورياح قوية.. وتحذيرات من طقس الجمعة
وطنا اليوم-عمان:قالت دائرة الارصاد الجوي، في نشرتها لليوم الجمعة، ان درجات الحرارة تنخفض قليلاً، وتسود أجواء باردة بوجه عام، وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل الأمطار في شمال ووسط المملكة وتمتد لتشمل أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية.
وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من:
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً للأمطار.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة للأرض فوق المرتفعات الجبلية.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
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