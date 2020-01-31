صفحات فيسبوكية أضعفت الإعلام المهني وغيرت أذواق المتابعين

وطنا اليوم-عمان:لم تُعر حليمة اهتماما بمنشورات الصفحات الفيسبوكية للمدارس والمديريات والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني على الشبكة العنكبوتية، لانها تُعيّشك في المدينة الفاضلة كما تراها، وان منشوراتها مدهونة بالتلميع والتنميق وبعيدة عن الواقع المعاش، لدرجة انها تشعرك بالملل والغضب.

ويبرر القائمون على هذه الصفحات، انها صفحات اجتماعية تربوية وان تخللتها اخبار، تُركز على كل شيء جميل في الوزارة والمؤسسة والجمعية.. الخ، ولا يعنيها النشر عن اي مشكلة او تحد يعترض العمل واي تفاصيل مسببة للاحراج، وليس لها قوة تغيير حقيقية، وبالمحصلة ننظر اليها كمجلة هادفة، تسر المتابعين ولا تنغص عليهم، وزيادة كسب رضا المسؤولين.

ويقول موظف يُدير صفحة بلدية فضل عدم الاشارة اليه، ان رئيس البلدية صب جم غضبه عليه، حين قام بنشر مطلبية مواطنين تتصل باعمال البلدية الخدمية والتحديات التي تعترض تنفيذها، وان رئيس البلدية سيقوم بنقله ان تكرر النشر بهذه الصورة، بحجة ان نشر هذه الاخبار تكشف المستور وتؤثر على شعبية الرئيس محليا وعند الجهات المعنية.

ويضيف، ان الرئيس اكد له بضرورة نشر الاخبار والنشاطات التي تساهم في زيادة شعبيته حتى لو كانت مغايرة للواقع تمهيدا لاعادة انتخابه من جديد، واوعز له بزيادة نشر صوره في كل تحركاته وان لم يلتزم بهذه التوجيهات سوف يخسر الحوافز والمكافآت، ويتم نقله الى قسم لا يراجعه احد.

ويشير رصد رقمي للصفحات الفيسبوكية المناط ادارتها والاشراف عليها من اقسام العلاقات العامة والاعلام في الوزارات والمؤسسات المستقلة ومؤسسات المجتمع المدني، الى انشاء اكثر من خمسة الاف صفحة تتناول منشورات تتناسب وتتماشى مع توجهات المسؤولين، ومهما حاولت مطالعة ما يكتب تجده يدخل في اطار فن العلاقات العامة ليس اكثر.

ويقول المتابع لصفحات فيسبوكية ابراهيم العمري، انه يستغرب من حجم النشاطات والاخبار التي تُنشر على صفحات وزارات ومؤسسات مجتمع مدني، حيث يرى فيها اسلوبا يمازج بين العلاقات العامة ورغبة المسؤول، بتركيزها على النشاطات والانجازات والصور دون التطرق الى اية مشاكل في العمل، مشيرا الى انها ذات لون واحد وممل.

وتحتل صفحات مديريات التربية والتعليم ومدارسها حيزا كبيرا على شبكات التواصل الاجتماعي، حتى ان تزاحم منشوراتها وظهورها التلقائي يوحي لك انها مدارس جل اهتمامها النشاطات اللامنهجية والطابور الصباحي، وكأن العملية التعليمية هي النشاط والطابور الصباحي ولا تعترضها اية تحديات تعليمية ومجتمعية، وان المدارس تخلو من مشاكل البنية التحتية والكوادر التدريسية والادارية، وتتوفر فيها كل متطلبات التميز والنجاح.

ويعترف مسؤول صفحة مدرسية، ان اخبار المدارس تنحصر بالنشاطات المتنوعة فقط، وليس من واجب اي صفحة مدرسية الخوض ونشر مشاكل تعليمية او ادارية او حتى التعليق على اي منشور، لان ذلك يعرضها للاستجواب من المسؤولين، ولهذا تجدها تركز على نشاطات لامنهجية بنظر البعض مملة وغير مفيدة، ولكن هذه المساحة المسموح لنا النشر فيها، مؤكدا ان المتابع او صديق الصفحة ان لم يعجبه ما ينشر، عليها بالخروج منها والغاء صداقته.

وفي المقابل، ينتقد القائمون على صفحات الوزارات والمؤسسات الفيسبوكية، ما ينشر على صفحات اخرى من اخبار تتصل بهم، يكون فيها رأي ورأي اخر، ظنا منهم ان هذه الصفحات تسيء لهم، ولا يجوز لها نشر الا الايجابي كما هم يتعاملون وينشرون، متناسين ان الصحافة تمثل الرأي والرأي الآخر والحيادية والمصداقية وسمو رسالتها التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وينتقد علي الجوارنة، عددا من البلديات والمؤسسات، التي اوقفت صفحاتها الفيسبوكية عن العمل والنشر، بذريعة ان تعليقات المتابعين قاسية وتخالف التوجيهات والرغبات، فضلا ان بعض التعليقات فيها اساءات شخصية ولا داعي لرفع قضايا بالمحاكم وفقا لقانون الجرائم الالكترونية، وتخوفا من ردود افعال غير ايجابية.

ويتحدى المواطن حسين القرعان، القائمين على الصفحات الفيسبوكية من نشر اخبار دوائرهم ومؤسساتهم على حقيقتها، من باب لفت انتباه المتابع لما تقدمه من خدمة لهم، والعمل على توثيق العلاقة بين الطرفين التي يشوبها باستمرار غياب الثقة، ما دام غرض المؤسسة او الدائرة من انشاء صفحتها اخباري وتوعويا، موضحا ان دور هذه الصفحات يجب ان يكون تنويريا ويضع المتابع بصورة ما يجري حوله ليكون الرديف القوي لتلك المؤسسات بالدفاع عنها اذا تجنى البعض عليها.

يرى متابعون ومهتمون، ان انشاء الصفحات الفيسبوكية من قبل اعلاميين وناشطين وموظفين قريبة جدا من نهج وعمل صفحات الوزارات والمؤسسات، حيث يتركز همها على التلميع وكسب رضا مسؤول على حساب المصلحة العامة، الى جانب تضييع الحقائق وخربطة الامور ببعضها وترك القارئ في حيرة من امره، فيبدأ هو الاخر بالتحليل والتفصيل، وتستهويه الموضة ويُنشئ صفحة.

وابدى مواطنون تخوفهم من انتشار الصفحات الفيسبوكية بهذا الزخم دون توثيق وتدريب للقائمين عليها، وادخلت المتابع والصديق في دوامة فوضى بدقة الاخبار والنشاطات، واوصلته الى حالة من الاحباط والملل واضطرته الى الغاء صفحته للهروب من واقع لم يعد مقبولا، في ظل غياب منظومة اعلامية تقول «اعطي الخبز لخبازه لو اكل نصه» متسائلين، هل تصدر الحكومة تعميما للوزارات والمؤسسات ومؤسسات المجتمع المدني والموظفين بتوثيق تلك الصفحات الاخبارية والزام القائمين عليها بالتدريب والتأهيل.

لقد آن الاوان للجهات المعنية بالاعلام الالكتروني الرقمي، التحرك والعمل على تنظيم سوق الفضاء الافتراضي، وتكوين منظومة اعلامية نواتها إصدار مدونة سلوك تحترم العقل الانساني وترتقي به، بحيث يشعر المتابع والصديق لكل مواقع التواصل الاجتماعي والالكتروني انها عوامل بناء لا هدم، وليست لاحباط للروح المعنوية وقتل العاطفة والرحمة والطمأنينة في المجتمعات.