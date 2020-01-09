شاهدوا كيف احتفل شباب أردنيون بعيد ميلاد الملك

وطنا اليوم-عمان:للعام الثالث على التوالي، انطلقت احتفالية "الخير بوجهك " إلى محافظة المفرق بتنظيم من جمعية سند للفكر والعمل الشبابي، حيث تم تنفيذ أعمال تطوعية وانسانية احتفالاً بعيد ميلاد الملك المعظم، وبدأ فريق المتطوعين فعاليات الاحتفالية بزيارة مستشفى المفرق الحكومي ومستشفى الملك طلال العسكري في المفرق حيث تم تقديم مستلزمات صحية وهدايا للمواليد الذي يصادف يوم ميلادهم ميلاد القائد.

وتابع المتطوعون فعاليتهم حيث انطلقوا بهمة وعزم إلى قرية مدوّر القن، وتم تقديم المعونات والمساعدات على أسر عفيفة، حيث شملت المساعدات على ( حرامات ، صوبات ، ملابس وأحذية ،حقائب مدرسية و قرطاسية، مواد تنظيف صحية)، بالإضافة إلى تدشين مخبز انتاجي في قرية تل الرماح يخدم القرية وصالون للحلاقة ومكتبة متنوعة، كما شملت الفعالية حملة لفحص السكري والضغط والدم والعيون والاسنان، وتم إقامة نشاط تفاعلي مع أطفال القرية وتوزيع ألعاب عليهم.

وتخلل الفعالية معزوفات وطنية شارك بها فرقة كشافة اللاتين الشمالي بعزف أهازيج وطنية مختارة احتفاءً بهذه المناسبة العظيمة.

وأكد منسق فعالية "الخير بوجهك " سلطان الخلايلة، أن الحملة جاءت وللعام الثالث على التوالي اقتداءً بسيرة العطاء الهاشمي لجلالة الملك، وتأكيداً على أن هذه المناسبة العزيزة يجب أن تترجم لعطاء وتعبر عن تكافل المجتمع الأردني.

وبيّن الخلايلة أن المبادرة جاءت بعد تحضيرات واسعة بالتنسيق والجهد المشترك بين الداعمين ومؤسسات المجتمع المحلي، حيث شكر الخلايلة شركاء النجاح في الفعالية وهم: مبادرة مسار الخير و جمعية الكاريتاس وجمعية دار الكتاب المقدس و هارون كافيه و شركة العلياء للصناعات المتخصصة وشركة فاين وشركة المدن الصناعية الأردنية والجامعة الأردنية وكتلة النشامى في الجامعة الأردنية وكشافة دير اللاتين الشمالي/ الزرقاء على دعمهم الذي قدموه لإنجاح فعاليات الاحتفالية.







