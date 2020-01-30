الرئيسية | محليات اعتقال أردني في مطار البصرة لأسباب غير معلومة

وطنا اليوم-عمان:أعلنت هيأة المنافذ الحدودية في العراق، الخميس، إلقاء القبض على مسافرين "عراقي وأردني" في منفذ مطار البصرة الدولي، من قبل شعبة البحث والتحري حسب كتاب جهاز المخابرات الوطني العراقي، والصادرة بحقهم مذكرة القاء قبض، من مجلس القضاء الأعلى / محكمة إستئناف البصرة. تم إحالة المسافرين إلى مركز شرطة مطار البصرة وفق محضر اصولي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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