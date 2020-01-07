الرئيسية | محليات العثور على قطع أثرية تعود للعصر البيزنطي في جرش

وطنا اليوم-عمان:أعلن مدير آثار محافظة جرش محمد الشلبي الخميس العثور على قطع أثرية تعود للعصرين البيزنطي والروماني بأحد منازل المحافظة.

وأشار إلى أن القطع الأثرية هي عبارة عن توابيت وأعمدة حجرية وبعض القطع الفخارية المكسرة وجرتين فخاريتين احداهما سليمة، إضافة إلى كمية من القطع الفخارية المكسرة، وقد تم توثيقها لدى الدائرة وسيتم نقلها بعد التحفظ عليها إلى دائرة الآثار العامة في مدينة جرش الأثرية كونها بحاجة إلى رافعات ووسائل نقل كبيرة.

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