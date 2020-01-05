 وطنا نيوز -تحذير هام من دائرة الارصاد الجوية
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تحذير هام من دائرة الارصاد الجوية
التاريخ : 30-01-2020 07:30:49 المشاهدات: 932

وطنا اليوم-عمان:حذرت دائرة الارصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً للأمطار, وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة للأرض فوق المرتفعات الجبلية.
وقالت الارصاد في نشرتها اليومية ان درجات الحرارة تنخفض قليلاً, وتسود أجواء باردة بوجه عام، وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل الأمطار في شمال ووسط المملكة.
وأضافت ان الامطارتمتد لتشمل أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وقد يصحبها تساقط البرد في بعض المناطق، الرياح غربية نشطة السرعة ترافقها هبات قوية أحياناً تصل سرعتها ما بين 50-60 كم/ساعة، وتثير الغبار في مناطق البادية.

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