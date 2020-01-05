تحذير هام من دائرة الارصاد الجوية

وطنا اليوم-عمان:حذرت دائرة الارصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً للأمطار, وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة للأرض فوق المرتفعات الجبلية.

وقالت الارصاد في نشرتها اليومية ان درجات الحرارة تنخفض قليلاً, وتسود أجواء باردة بوجه عام، وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل الأمطار في شمال ووسط المملكة.