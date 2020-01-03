بطاقات غذائية ممغنطة لــ 30 ألف أسرة أردنية عفيفة

وطنا اليوم-عمان:أنهت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الخميس توزيع البطاقات الغذائية على 30 ألف أسرة عفيفة في جميع مناطق المملكة بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الثامن والخمسين .

ويأتي توزيع هذه البطاقات في اطار المبادرات الملكية و استمرارا للسنة الحميدة التي اختطتها القيادة الهاشمية في التخفيف من الظروف الصعبة التي تعاني منها الأسر الأردنية في المدن والأرياف والبادية إذ يتصدر اهتمامات جلالة الملك عبدالله الثاني تحسين مستوى معيشتها، والعمل على توفير الاحتياجات الأساسية لها .

و قال الناطق الإعلامي في وزارة التنمية الاجتماعية اشرف خريس أن البطاقات الممغنطة المدفوعة مسبقا تمكن الأسر العفيفة من شراء مواد غذائية وتموينية بقيمة ١٠٠دينار من الأسواق الإستهلاكية العسكرية والمدنية في جميع مناطق المملكة تسهيلا على الأسر، تجسيدا للتشاركية بين الديوان الملكي الهاشمي ومختلف الجهات والمؤسسات المعنية.

وأضاف خريس إن البطاقات وزعت على المستفيدين من خلال 108 مراكز تسليم منتشرة في جميع انحاء المملكة،للتسهيل على المواطنين استلام البطاقات بكل سهولة ويسر.