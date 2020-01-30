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9 اشخاص يغادرون الحجر الصحي بالبشير
وطنا اليوم-عمان:قال مصدر طبي ان 9 اشخاص ممن يخضعون للحجر الصحي في البشير سيغادرون المستشفى خلال ساعات بعد ظهور نتائج الفحوصات التي أجريت لهم.
المصدر بين ان المستشفى بانتظار نتائج الفحوصات الطبية لـ 8 اشخاص آخرين موجدين في الحجر الصحي.
وقال المصدر ان هؤلاء الأشخاص الـ 17 نقلوا الى المستشفى بعد وصولهم الى الأردن عبر مختلف المعابر، حيث تم نقلهم الى المستشفى احترازيا لإجراء الفحوصات.
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