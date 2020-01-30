 وطنا نيوز -9 اشخاص يغادرون الحجر الصحي بالبشير
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9 اشخاص يغادرون الحجر الصحي بالبشير
التاريخ : 30-01-2020 06:32:35 المشاهدات: 1145

وطنا اليوم-عمان:قال مصدر طبي ان 9 اشخاص ممن يخضعون للحجر الصحي في البشير سيغادرون المستشفى خلال ساعات بعد ظهور نتائج الفحوصات التي أجريت لهم.

المصدر قال ان نتائج الفحوصات الخاصة بالأشخاص بينت اصابتهم بأنفلونزا عادية ، وليست كورونا، مبينا انه سيتم اخراجهم من المستشفى بناء على هذه النتائج.

المصدر بين ان المستشفى بانتظار نتائج الفحوصات الطبية لـ 8 اشخاص آخرين موجدين في الحجر الصحي.

وقال المصدر ان هؤلاء الأشخاص الـ 17 نقلوا الى المستشفى بعد وصولهم الى الأردن عبر مختلف المعابر، حيث تم نقلهم الى المستشفى احترازيا لإجراء الفحوصات.


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