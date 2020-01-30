الرئيسية | محليات السفير السعودي: وجدت الأردن جميلا بقيادته وشعبه

وطنا اليوم-عمان:وصل سفير المملكة العربية السعودية الجديد نايف بن بندر السديري العاصمة عمان، اليوم الخميس.

وقال السديري، في تغريدة له عبر منصة "تويتر"، "وصلت اليوم الى وطني الثاني الاردن، ووجدته جميلا ومزدهرا، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وشعبه الكريم".



وتاليا السيرة الذاتية للسديري:



1990م: قطاع خاص.



1996م: التحق بوزارة الخارجية.



1997م: عمل في وفد المملكة الدائم لدى الامم المتحدة في نيويورك.



1999م: انتخب مقررا للجنة الثالثة (حقوق الانسان) عن المجموعة الاسيوية في دورة الامم المتحدة.



2010م : مدير عام ادارة المنظمات المتخصصة بوزارة الخارجية.



2012م : انتخب رئيساً لفريق العمل الاول (نزع السلاح النووي).



اللغات التي يجيدها العربية -الانجليزية.



- شارك في تنظيم وترأس جلسات عمل دولية.



- رأس وفد المملكة في عدة اجتماعات دولية.



- نشر عدة دراسات حول آليات عمل الأمم المتحدة والعلاقات الدولية.



مكان وتاريخ الميلاد الرياض 21/1/1963.



الحالة الاجتماعية متزوج وأب لثلاثة أبناء وابنة واحدة.



المؤهل العلمي ماجستير دراسات سياسية.

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